قرار حكومي بشأن البنك المركزي الأردني

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2022 الموافقة على إلغاء مسمى ( البنك المركزي الأردني ) من جدول الوحدات الحكومية الملحق بقانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة 2007.



كما قرر المجلس تكليف البنك المركزي الأردني بإرسال نسخة من موازنته السنوية التقديرية إلى مجلس الوزراء بعد اعتمادها والموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك.



وجاء القرار حرصا على ضمان استقلالية البنك المركزي الأردني في إدارة السياسة النقدية.

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