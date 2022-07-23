قرار حكومي بشأن المركبات العاملة عبر التطبيقات الذكية

الوكيل الاخباري -

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قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، إن المركبات العاملة عبر التطبيقات الذكية لن تشمل بدعم وسائط النقل العام.وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم السبت، أشار الحباشنة إلى شمول التكسي الأصفر والسرفيس والحافلات الكبيرة والمتوسطة، مؤكدا أن كل نمط منها سيكون له مبلغ مخصص يتناسب مع قيمة الكلف التشغيلية.وأكد الحباشنة أن الهيئة ستقدم دعما مباشرا لمشغلي وسائط النقل العام، لمواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع، وتخفيف أعباء تكلفة التشغيل عليهم، وتجنيب المواطنين انعكاساتها.