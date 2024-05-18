قرار حكومي بشأن الموظفين يدخل حيز التنفيذ الاسبوع القادم

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إنّ نظام إدارة الموارد البشرية المتوقّع إقراره الأسبوع المقبل، سيكون نظاما عصريا، ويلبي طموحات التحديث الإداري، ويواكب أنظمة الموارد البشرية المطبّقة في القطاع الخاص.

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وأضاف الشريدة أن مشروع النظام الجديد يركّز على تمكين الموظفين، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات، بما ينعكس على أداء القطاع العام على المستويين الفردي والمؤسسي.



وأشار خلال عرض قدّمه في جلسة حوارية اليوم السبت، بعنوان "منظومة الموارد البشرية في القطاع العام" ضمن اللقاء التفاعلي "تحديث القطاع العام بين عامين"، إلى أن مشروع النظام سيوفر بيئة جاذبة للكفاءات ويركّز على إيجاد ثقافة مؤسسية محور اهتمامها خدمة الوطن والمواطن.



وبين أن النظام استعاض عن النهج المركزي في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بالانتقال إلى اللامركزية في إدارته، وفي التنفيذ الذي سيتم من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية.