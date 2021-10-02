قرار حكومي بشأن بدء فتح معاصر الزيتون

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات تحديد يوم الاحد الموافق 10/10/2021 للبدء بفتح معاصر الزيتون العاملة في المملكة ، وفق كتاب اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري .



ووجه الحنيفات تعميماً الى مدراء مديريات زراعة المحافظات لقرب موسم قطاف الزيتون حدد فيه فتح المعاصر والبدء باستقبال ثمار الزيتون لغايات العصر واستخلاص الزيت مع التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات الفنية اللازمة وشروط الصحة والسلامة العامة.

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