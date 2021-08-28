السبت 28-08-2021
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السبت، 28-08-2021 06:27 م

قرار حكومي بشأن دوام الجامعات

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 الوكيل الاخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها ظهر اليوم السبت، برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس، الموافقة على أن يكون موعد بدء تدريس الطلبة في الجامعات الرسمية يوم الأحد الموافق 10 / 10 / 2021، وفي الجامعات الخاصة يوم الأحد الموافق 17 / 10 / 2021.

كما أكد على عودة التعليم الوجاهي وعقد جميع الامتحانات في الحرم الجامعي في مؤسسات التعليم العالي لمختلف التخصصات والدرجات الجامعية، وذلك اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي القادم 2021 / 2022، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي والذي تم إقراره مؤخراً، مع الالتزام بتطبيق أمر الدفاع رقم (32)، إضافةً إلى خطة العودة الآمنة لمؤسسات التعليم العالي، والتي تتضمن جميع البروتوكولات الصحية التي تحافظ على صحة وسلامة العاملين في الجامعات والطلبة.

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