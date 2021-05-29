قرار حكومي بشأن دوام الموظفين يبدأ الأحد - وثيقة

الوكيل الإخباري - يبدأ ، غدا الأحد ، العمل بقرار رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة المتمثّل بإعادة العمل بساعات الدوام الرسمي للموظفين العموميين ما بين الساعة (8:30) صباحا وحتى الساعة (3:30) مساء.

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وكان الخصاونة قد قرّر في وقت سابق تحديد ساعات الدّوام الرسمي للموظّفين العموميين ما بين السّاعة الثامنة والنّصف صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.



ويأتي القرار استناداً لأحكام البند الرابع من البلاغ رقم (26) لسنة 2021، الصادر بموجب أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020م.



واستثنى القرار في وقت سابق موظّفي المؤسّسات الحكوميّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامها بقرار من المرجع المختصّ.



