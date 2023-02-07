قرار حكومي بشأن دوام الموظفين يوم الاربعاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تأخير بدء دوام جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسّّسات والهيئات العامَّة والجامعات الرَّسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة ليوم غدٍ الأربعاء، الموافق للثَّامن من شباط 2023م إلى السَّاعة العاشرة صباحاً؛ وذلك نظراً للظُّروف الجويَّة السَّائدة.

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