الثلاثاء 07-02-2023
الوكيل الاخباري

قرار حول موعد دوام البنوك الاربعاء

مدير الأمن العام يلتقي قائد شرطة بافاريا

الخارجية تعلن عن أرقام ساخنة لسفارتي الأردن بأنقرة ودمشق

محافظ المفرق : غرف العمليات مستمرة بتلقي الملاحظات

قرار حكومي بشأن دوام الموظفين يوم الاربعاء

الأشغال تحذر من تدني مدى الرؤية على الطرق بسبب الضباب

وزيرة التنمية تشارك في اجتماع لجنة المرأة العربية

العلوم التطبيقية تطلق منحة التميز لدراسة الشريعة الاسلامية

الارصاد تكشف موعد رحيل المنخفض وحالة طقس الاربعاء

شاهد : عودة تساقط الثلوج في المملكة - فيديو

الثلاثاء، 07-02-2023 06:04 م

قرار حكومي بشأن دوام الموظفين يوم الاربعاء

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تأخير بدء دوام جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة والمؤسّّسات والهيئات العامَّة والجامعات الرَّسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة ليوم غدٍ الأربعاء، الموافق للثَّامن من شباط 2023م إلى السَّاعة العاشرة صباحاً؛ وذلك نظراً للظُّروف الجويَّة السَّائدة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202359521882711098

قرار حول موعد دوام البنوك الاربعاء

1

مدير الأمن العام يلتقي قائد شرطة بافاريا

220237112942838535712

الخارجية تعلن عن أرقام ساخنة لسفارتي الأردن بأنقرة ودمشق

220236191035397952472

محافظ المفرق : غرف العمليات مستمرة بتلقي الملاحظات

WhatsApp Image 2023-02-07 at 5.48.14 PM

الأشغال تحذر من تدني مدى الرؤية على الطرق بسبب الضباب

5

وزيرة التنمية تشارك في اجتماع لجنة المرأة العربية

أخبار متعلقة
الخصاونة

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

بشر-الخصاونة

رئيس الوزراء يوعز برفع الجاهزيَّة للتعامل مع تطوُّرات الحالة الجوية

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة: نظام معدّل لنظام البحث العلمي

320222163827897274720

الأردن وألمانيا يبحثان آفاق توسعة التعاون بالمجالات الاقتصادية والدفاعية

www

الحكومة تتسلم مخرجات الحوار الوطني بشأن خارطة تحديث القطاع العام

image - 2023-01-19T161752.881

الخصاونة: التعاون بين الأردن ومصر والعراق مفتوح لمن يرغب بالانضمام