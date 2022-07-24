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الأحد، 24-07-2022 02:52 م

قرار حكومي بشأن معدِّل قانون منطقة العقبة الاقتصاديَّة

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الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2022م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لمناقشته والسَّير بإجراءات إقراره حسب الأصول.

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وتضمَّنت الأسباب الموجبة لمشروع القانون عدم السَّماح للشَّركات الأجنبيَّة بالتَّسجيل لدى سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة إلَّا بعد التَّسجيل لدى مراقبة الشَّركات، وضمان توافق النِّظام الضَّريبي في السُّلطة مع معايير مجموعة قواعد السُّلوك الضَّريبي التَّابعة للاتِّحاد الأوروبي ومنظَّمة التَّعاون الاقتصادي والتَّنمية.


كما تهدف التَّعديلات إلى إزالة أيّ متطلَّبات إضافيَّة للشَّركات والمنشآت الأردنيَّة أو أيّ اختلاف في المعاملة الضَّريبيَّة ما بين الشَّركات الأردنيَّة وغير الأردنيَّة.


 




 

 


 

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