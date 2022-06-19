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الأحد، 19-06-2022 07:25 م

قرار حكومي بشأن نظام استخراج وتعدين المواد النووية

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأحد على الأسباب الموجِبة لمشروع نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة لسنة 2022م، نظراً لبدء بعض الممارسات العمليَّة في مجال استخراج وتعدين المواد النوويَّة.

وتهدف التَّعديلات إلى تحديد المتطلَّبات الأساسيَّة والضَّوابط الرَّقابيَّة التي تحكم الممارسات والأعمال المرتبطة بمجال استكشاف واستخراج وتعدين ومعالجة المواد النوويَّة والتَّنقيب عنها، وفقاً لأحكام قانون الوقاية الإشعاعيَّة والأمان والأمن النَّووي رقم (43) لسنة 2007 م، وذلك بغرض حماية الإنسان والبيئة من أخطار التعرُّض للأشعة المؤينة.

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