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الإثنين، 01-02-2021 01:53 م

قرار حكومي بعودة الحجر الالزامي لهذه الفئة مع فرض عقوبة

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الوكيل الاخباري - وفق ايعاز من وزير الداخلية سمير المبيضين حول تفعيل دور لجان الرقابة على الاشخاص المحجورين في المنازل فانه سيتم تنفيذ جولات ميدانية على اماكن اقامة الاشخاص المحجورين منزليا، والتأكد من مدى التزامهم بالحجر المنزلي.
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وأوضح محافظ عمان سعد الشهاب خلال اجتماع عقد اليوم انه في حال تبين للجان الرقابة عدم التزام البعض منهم بالحجر المنزلي، فسوف يتم ارسالهم إلى المستشفى الميداني واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم. 

يشار إلى أن عددا من الاشخاص ، قدموا من بريطانيا مؤخرا وبعضهم غير ملتزم بالحجر المنزلي ، مخالفين بذلك التعليمات الصادرة عن الجهات الصحية المختصة.

 




 

 


 

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