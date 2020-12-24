قرار حكومي حاسم بشأن الحظر الشامل قريبا

الوكيل الإخباري - ترقّب شعبي لقرارات حكومية مصيرية ، حيث بدأ العد التنازلي لانتهاء العام الحالي ، واستقبال العام الجديد على وقع التفاؤل بانحسار وباء كورونا .
أهم تلك القرارات ، قرار الحظر الشامل يوم الجمعة ، بحسب تصريحات حكومية سابقة والتي تؤكد أن هنالك توجها لإلغاء حظر الجمعة الشامل، مع بداية العام المقبل و تحديداً 8 كانون الثاني 2021 .
ولفت المصدر - حينها - أنه سيتم الإعلان عن ذلك الأسبوع المقبل ، وتحديد موعد الانتهاء العمل بالحظر الشامل ، أو الاستمرار به ، بحسب الوضع الوبائي الراهن في المملكة ، لافتا أن التوجّه بناء على مستجدات المرحلة الحالية.
الأردنيون ينتظرون القرار "على أحر من الجمر " ، حيث أن يوم الجمعة عطلة رسمية ، ومن خلاله يقوم المواطنون بطقوسهم التي اعتادوا عليها ، بعيدا عن أجواء المنزل.
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