الخميس 24-12-2020
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الخميس، 24-12-2020 12:00 م

ترقب شعبي

قرار حكومي حاسم بشأن الحظر الشامل قريبا

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أحد شوارع العاصمة عمان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - ترقّب شعبي لقرارات حكومية مصيرية ، حيث بدأ العد التنازلي لانتهاء العام الحالي ، واستقبال العام الجديد على وقع التفاؤل بانحسار وباء كورونا .

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أهم تلك القرارات ، قرار الحظر الشامل يوم الجمعة ، بحسب تصريحات حكومية سابقة  والتي تؤكد أن هنالك توجها لإلغاء حظر الجمعة الشامل، مع بداية العام المقبل و تحديداً 8 كانون الثاني 2021 .

 

ولفت المصدر - حينها - أنه سيتم الإعلان عن ذلك الأسبوع المقبل ، وتحديد موعد الانتهاء العمل بالحظر الشامل ، أو الاستمرار به ، بحسب الوضع الوبائي الراهن في المملكة ، لافتا أن التوجّه بناء على مستجدات المرحلة الحالية.

 

الأردنيون ينتظرون القرار "على أحر من الجمر " ، حيث أن يوم الجمعة عطلة رسمية ، ومن خلاله يقوم المواطنون بطقوسهم التي اعتادوا عليها ، بعيدا عن أجواء المنزل.

 

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