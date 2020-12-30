قرار حكومي حول تقديم الارجيلة بالمقاهي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد أن الحكومة قررت الإبقاء على الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار وباء كورونا على حالها دون أي تغيير بالنسبة لحظر أيام الجمعة والقطاعات والأنشطة غير المصرح لها بالعمل حالياً .ويعني قرار الحكومة هذا الاستمرار في منع تقديم الأراجيل في المقاهي و”الكوفي شوبات” المرخصة لأجل هذه الغاية.وأكد الوزير أن النية كانت تتجه نحو تخفيف لإجراءات الحظر والإغلاق ولكن في ضوء التطورات الوبائية عالميا خاصة تحورات فيروس كورونا التي نتابعها في المملكة المتحدة، فقد حرصنا على أخذ قرارات حذرة، ومتدرجة، ومرنة في مُددها لمنع حدوث انتكاسة صحية لا قدَّر الله.