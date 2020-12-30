الأربعاء 30-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار حكومي حول عودة عمل صالات الافراح وتقديم الاراجيل

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الأربعاء، 30-12-2020 02:44 م

قرار حكومي حول عودة عمل صالات الافراح وتقديم الاراجيل

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع ان الحكومة تدرس اتخاذ قرار يسمح بتقديم الاراجيل في المطاعم والمقاهي ، اضافة الى فتح صالات الافراح ، وذلك ضمن شروط مشددة .
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المصدر اكد ان اتخاذ القرار حول تقديم الاراجيل سيكون متأخرا عن الاعلان الحكومي المتوقع اليوم او غداً على ابعد تقدير لإعلان التخفيف التدريجي على قطاعات هي الأقل بنشر العدوى من غيرها.

ووفق المصدر ان البت في هذا القرار واعلانه رسمياً لن يكون قبل تاريخ الثامن من شهر يناير المقبل .

 يشار ان من بين القطاعات المنوي فتحها، قطاع النوادي الرياضية والترفيهية ، فيما سيقتصر عمل المطاعم أيام الجمعة على "الدليفري" فقط .

 




 

 


 

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