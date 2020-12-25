قرار حكومي سار بشأن الرواتب يدخل حيز التنفيذ بعد أيام

الوكيل الإخباري - بدأ العد التنازلي لانتهاء العام الحالي 2020 ، حيث أن هنالك قرارا حكوميا بشأن الرواتب ، سيدخل حيز التنفيذ منذ بدء العام القادم .

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القرار يتمثّل برفع الحد الأدنى للاجور إلى 260 دينارا عوضا عن 220 دينارا ، وفق تصريحات سابقة لوزير العمل الدكتور معن القطامين.

وكان القطامين ، أكد - حينها - أن راتب الـ 220 أو 260 ديناراً لا تكفي لاحتياجات الفرد، لكن من الممكن أن تسد القليل من احتياجاته، مشيراً إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور ساهمت بإضافة 500 دينار للدخل السنوي للفرد الذي يتقاضى هذا الحد.



ولفت وزير العمل، إلى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أوضحت في اجتماعها الأخير على قرارها السابق والذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" في حينه على رفع الحد الأدنى للأجور من 220 – 260 دينارا وتطبيقه اعتباراً من بداية العام القادم.

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