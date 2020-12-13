قرار حكومي سار في طريقه للأردنيين

الوكيل الإخباري - بعد تصريحات وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار، الدكتور معن القطامين، أمس السبت ، بأن سيناريو الحظر الشامل لمدة طويلة اختفى تقريبا، فقد ارتفعت وتيرة التفاؤل لدى الأردنيين ، حيال انحسار الوباء ، وإمكانية العدول عن قرار الحظر الشامل يوم الجمعة .
ويأتي ذلك وفق ما رآه القطامين ، بحسب قراءة للحالة الوبائية، حيث لفت أن جميع المؤشرات تدل إلى انفراجات نهاية الشهر الحالي.
وأشار ، أن القرار بإغلاق القطاعات يأتي توصية من لجنة الأوبئة .
الحكومة ، ما زالت تطمئن الأردنيين بأن احتمالية العدول عن قرارات هامة باتت "شبه مؤكدة" ، نتيجة لانخفاض أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا على مدار الأيام الماضية .
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