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الأحد، 13-12-2020 08:21 ص

انحسار الوباء

قرار حكومي سار في طريقه للأردنيين

بشر
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - بعد تصريحات وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار، الدكتور معن القطامين، أمس السبت ، بأن سيناريو الحظر الشامل لمدة طويلة اختفى تقريبا، فقد ارتفعت وتيرة التفاؤل لدى الأردنيين ، حيال انحسار الوباء ، وإمكانية العدول عن قرار الحظر الشامل يوم الجمعة .

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ويأتي ذلك وفق ما رآه القطامين ، بحسب قراءة للحالة الوبائية، حيث لفت أن جميع المؤشرات تدل إلى انفراجات نهاية الشهر الحالي. 

 

وأشار ، أن القرار بإغلاق القطاعات يأتي توصية من لجنة الأوبئة .

الحكومة ، ما زالت تطمئن الأردنيين بأن احتمالية العدول عن قرارات هامة باتت "شبه مؤكدة" ، نتيجة لانخفاض أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا على مدار الأيام الماضية .

 

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