قرار حكومي مرتقب بشأن تعرفة أجور النقل العام

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد رئيس هيئة قطــاع النقل البري، المهندس صـلاح اللـوزي ، أنه سيتم إقرار التعرفة لأجور وسائل النقل العام - التكاسي - السرافيس - خطوط الكوستر - بداية الشهر القادم .
ولفت اللوزي ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه يتم بشكل دوري ، في شهر شباط من كل عام ، إصدار قرارات تتعلّق بنسبة التضخم من قبل دائرة الإحصاءات العامة ، والبنك المركزي ، حيث يتم من خلالها دراسة تعرفة خطوط النقل العام .
"هنالك لجنة منبثقة من هيئة قطاع النقل البري تقوم بدراسة الأجور ، اعتمادا على 3 عوامل ، وهي نسبة التضخم ، أسعار المشتقات النفطية، نسبة الاستهلاك ، حيث أنها تشكّل معادلة هامة لتعرفة الأجور وسيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم "، وفق اللوزي .
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