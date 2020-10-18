قرار حكومي مرتقب بشأن حظر الجمعة والسبت

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، أن الإعلان عن قرار بشأن الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت سيتم خلال الأسبوع الحالي.

اضافة اعلان



وأضاف عبيدات في تصريحات صحفية، أن اللجنة الوطنية للأوبئة لم توصي حتى الأن بإلغاء الحظر الشامل، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس جميع السيناريوهات الممكنة لاحتواء فيروس كورونا.



وقال الوزير، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل مقصر في مستشفيات وزارة الصحة، مشدداً على ضرورة تقديم المستشفيات للخدمة الصحية المناسبة لكافة المواطنين، داعيا بنفس الوقت جميع المستشفيات بالاستعداد للتعامل مع الفيروس.



وحول الوضع الوبائي أكد عبيدات، أن مؤسسات الدولة ما زالت قادرة على التعامل مع إصابات كورونا، رغم الارتفاع في الإصابات خلال الفترة الأخيرة.



