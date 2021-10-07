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قرار حكومي مرتقب بشان أجور النقل

الخميس، 07-10-2021 03:45 م

قرار حكومي مرتقب بشان أجور النقل

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الوكيل الاخباري- بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة مع عدد من العاملين في نمط الشحن البري، الخميس، مشاكل وتحديات نقل الحاويات، وفي مقدمتها تدني أجور النقل وتعدد الحلقات المتداخلة في هذه العملية.

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وأكد الحباشنة خلال الاجتماع، عزم الهيئة على دراسة الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا لتعديله بما يتناسب مع الارتفاعات التي طرأت على الكلف التشغيلية.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة دائمة لحل المشاكل والتحديات التي تواجه ذلك النمط وتنظيم العلاقة بين الأطراف المرتبطة ذات العلاقة.

كما جرى الاتفاق على إعادة السير بإجراءات إنشاء مكتب الصرف الموحد الذي يهدف إلى ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم الإجحاف بحقوق الناقلين الأفراد.

 

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