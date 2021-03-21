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الأحد، 21-03-2021 02:09 م

بعد تغيير التوقيت

قرار حكومي مرتقب حول صلاتي المغرب والفجر

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رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - تشهد المملكة خلال أيام تغيير التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي ، حيث سيتم تقديم عقارب الساعة (60) دقيقة، ليلة الخميس /الجمعة القادمة ، وفق "البروتوكول السنوي المعتمد " كل عام.

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وعلى ضوء ذلك تساءل أردنيون عن مصير صلاتي المغرب والفجر ، لكون الصلاتين ، ستدخلان في توقيت الحظر الجزئي الليلي.

 

"الوكيل الإخباري" تواصل مع وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية ، لأخذ تصريح حيال ذلك ، إلا أنه دون جدوى .

 

وسيصبح موعد آذان المغرب في الساعة 7:00 مساء تقريبا، وهو موعد دخول الحظر الجزئي حيز التنفيذ، وسيقترب موعد نهاية الفجر من الساعة 6:00 صباحا ، وهو موعد نهاية الحظر الجزئي.

 

ويبدو أن هنالك قرارا حكوميا مرتقبا حول ذلك، بعد تغيير التوقيت ، وعلى أبعد تقدير سيكون القرار خلال الأيام القليلة القادمة .

 

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