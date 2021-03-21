قرار حكومي مرتقب حول صلاتي المغرب والفجر

الوكيل الإخباري - تشهد المملكة خلال أيام تغيير التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي ، حيث سيتم تقديم عقارب الساعة (60) دقيقة، ليلة الخميس /الجمعة القادمة ، وفق "البروتوكول السنوي المعتمد " كل عام.

اضافة اعلان



وعلى ضوء ذلك تساءل أردنيون عن مصير صلاتي المغرب والفجر ، لكون الصلاتين ، ستدخلان في توقيت الحظر الجزئي الليلي.

"الوكيل الإخباري" تواصل مع وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية ، لأخذ تصريح حيال ذلك ، إلا أنه دون جدوى .

وسيصبح موعد آذان المغرب في الساعة 7:00 مساء تقريبا، وهو موعد دخول الحظر الجزئي حيز التنفيذ، وسيقترب موعد نهاية الفجر من الساعة 6:00 صباحا ، وهو موعد نهاية الحظر الجزئي.



ويبدو أن هنالك قرارا حكوميا مرتقبا حول ذلك، بعد تغيير التوقيت ، وعلى أبعد تقدير سيكون القرار خلال الأيام القليلة القادمة .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





