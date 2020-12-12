قرار حكومي هام بشأن أمر الدفاع 21

الوكيل الإخباري - قرر وزير العدل ، الدكتور بسام التلهوني،السبت ، إرجاء تنفيذ القرار الصادر بمقتضى (البند الثاني /1/ أ) من أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020، لمزيد من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ان يصار الى تحديد تلك الوسائل بموجب قرار يصدر لاحقا لهذه الغاية.





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ويأتي ذلك لغايات استكمال الأمور الفنية المتعلقة بعناوين المحامين والتصريح عنها.

المصدر : بترا

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