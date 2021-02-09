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الثلاثاء، 09-02-2021 05:51 م

قرار حكومي هام بشأن المدارس الخاصة

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الوكيل الاخباري - توصلت كل من وزارتي العمل والتربية والتعليم ونقابة أصحاب المدارس الخاصة اليوم الثلاثاء إلى توافق حول آلية تطبيق برنامج "توكيد" في هذه المدارس.


وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن هذا التوافق جاء بعد أن أجمعت جميع الأطراف على أن  صحة وسلامة المعلمين والطلبة والعاملين في المدارس وتوفير بيئة عمل صحية ولائقة أولوية لا خلاف عليها. 


وأشار الزيود إلى أن الأطراف الثلاثة توافقت على توفير مراقب وقاية صحية يضمن تطبيق بروتوكولات إجراءات العمل وتدابير الوقاية الصحية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال.

 
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تعيين مراقب الوقاية الصحية في المدارس ورياض الأطفال حسب الإجراءات المتبعة في وزارة العمل وضمن كافة الأسس المحددة لذلك. 


وبين الزيود أن آلية توزيع مراقبي الوقاية الصحية على المدارس الخاصة ورياض الأطفال ستكون وفقاً لعدد الطلبة وحسب الآلية التالية: 

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يخصص مراقب وقاية صحية واحد لكل 4 مؤسسات إذا كان عدد الطلبة في كل منها يتراوح من 26-100 طالب/طالبة، ومراقب لكل 3 مؤسسات إذا كان عدد الطلبة في كل منها يتراوح من 250‪—101‪ طالب/طالبة، ومراقب لكل مؤسستين إذا كان عدد الطلبة في كل منها يتراوح من 400‪—251‪ طالب/طالبة، ومراقب وقاية صحية واحد لكل مؤسسة إذا كان عدد الطلبة فيها 401‪
 فأكثر.


 




 

 


 

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