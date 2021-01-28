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الخميس، 28-01-2021 10:16 ص

قرار حكومي هام لتخفيف آثار جائحة كورونا

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الوكيل الاخباري - مراعاة لظروف أصحاب العمل في القطاع الخاص ولضمان ديمومة عمل منشآتهم ومساعدة لهم لتجاوز تداعيات جائحة كورونا قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين استثناء أصحاب العمل من إبراز كشف الضمان الاجتماعي لغايات معاملات تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين حتى تاريخ 2021/3/31.

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وأكد القطامين أن الوزارة تسعى إلى التخفيف من آثار الجائحة على القطاع الخاص من خلال القرارات المتتالية التي من شأنها أيضاً مساعدة القطاع الخاص للحفاظ على العمالة الأردنية لديه.


ودعا الوزير أصحاب العمل إلى الاستفادة من هذا القرار خلال الفترة المقبلة وتجديد تصاريح العمالة غير الأردنية لديهم تجنباً لوجود عمالة غير أردنية لديهم مخالفة لقانون العمل.


 




 

 


 

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