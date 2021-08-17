قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ الأحد القادم

الوكيل الإخباري - يدخل قرار حكومي حيز التنفيذ الأحد القادم ، وفق ما أعلنه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير.

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وبين الجغبير في وقت سابق أن القرار جاء بعد إيعاز من وزير الداخلية مازن الفراية بالسماح بالشحن إلى العراق بنظام (door to door) اعتبارا من 22/8/2021، مع السماح لمن يرغب بالاستمرار في التصدير بطريقة (back to back).

وثمنت الغرفة حينها القرار الذي سيساهم في تخفيض تكلفة الشحن إلى العراق، وبالتالي تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في السوق العراقي، كما تأمل أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على الصادرات الأردنية.



