قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ خلال أيام

الوكيل الإخباري - يدخل بعد 10 أيام - بداية الشهر القادم - قرار حكومي ، بشأن إعادة فتح القطاعات المشمولة في الحزمة الثالثة ، والتي ستكون في الاول من آذار المقبل ، وتشمل فتح دور السينما ومراكز البلياردو والمدن الترفيهية ومدن العاب الاطفال وقطاعات المعارض والمؤتمرات .

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يأتي ذلك على ضوء، تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي ، مبينة ان مراحل فتح القطاعات سيرافقها اجراءات مشددة للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي .

ولفتت أن تنفيذ فتح القطاعات ، يأتي بالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على الالتزام بالشروط والبروتوكولات الصحية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على استقرار الوضع الوبائي في المملكة .



وتم اعتماد خطة في فتح الأسواق بالتنسيق مع وزارة الصحة بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت الناجمة عن الاغلاق.



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