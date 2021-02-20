السبت 20-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الاشغال العامة لـ الوكيل : انتهاء العمل بجسر ماركا نهاية العام الحالي

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ خلال أيام

الارصاد لـ الوكيل : مطر وبرد غزير ستشهده المملكة حتى صباح الاربعاء القادم

جولة لرئيس الديوان الملكي في الرويشد

ارتفاع نسبة تخزين السدود إلى 42%

الهواري لـ الوكيل : نتابع الوضع الوبائي بدقة وهناك مبرر لتراجع الاصابات بكورونا أمس

العميد الفراية لـ الوكيل : العودة للحظر الشامل خيار صعب

أسعار الذهب السبت 20/2/2021

وفيات السبت 20/2/2021

قرار حاسم اليوم بشأن عودة الطلبة إلى المدارس

السبت، 20-02-2021 12:26 م

يرافقه إجراءات مشددة

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ خلال أيام

11201825171411844643278 (2)
رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - يدخل بعد 10 أيام - بداية الشهر القادم - قرار حكومي ، بشأن إعادة فتح القطاعات المشمولة في الحزمة الثالثة ، والتي ستكون في الاول من آذار المقبل ، وتشمل فتح دور السينما ومراكز البلياردو والمدن الترفيهية ومدن العاب الاطفال وقطاعات المعارض والمؤتمرات .

اضافة اعلان

يأتي ذلك على ضوء، تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي ، مبينة ان مراحل فتح القطاعات سيرافقها اجراءات مشددة للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي .

 

ولفتت أن تنفيذ فتح القطاعات ، يأتي بالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على الالتزام بالشروط والبروتوكولات الصحية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على استقرار الوضع الوبائي في المملكة .


وتم اعتماد خطة في فتح الأسواق بالتنسيق مع وزارة الصحة بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت الناجمة عن الاغلاق.


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
29fc3224-0089-41fb-a746-e8713b6c4e88

الاشغال العامة لـ الوكيل : انتهاء العمل بجسر ماركا نهاية العام الحالي

2202115174525683993873

جولة لرئيس الديوان الملكي في الرويشد

602e3f9e9b32b

ارتفاع نسبة تخزين السدود إلى 42%

640ceca9-307a-45e1-b947-c4e25d1d3d10

الهواري لـ الوكيل : نتابع الوضع الوبائي بدقة وهناك مبرر لتراجع الاصابات بكورونا أمس

unnamed

القطامين يظهر بمقطع فيديو جديد ويتحدث عن الاستثمار - شاهد

409f16a6-7f41-44da-9ca7-5d27dd789653

العميد الفراية لـ الوكيل : العودة للحظر الشامل خيار صعب

أخبار متعلقة
عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزار

العمل تحذّر : غرامة على هذه الفئة

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

120212318819495144196

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

120212818544848546873

الحكومة تنشر احدث بيانات فيروس كورونا بالاردن