الأحد 03-01-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 03-01-2021 01:28 ص

قرار حكومي يُفرح العاملين ويدخل حيز التنفيذ

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - وفق ما صرح به وزير العمل و الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين سابقا حول اتخاذ قرار برفع الحد الادنى للاجور مطلع العام الحالي فان القرار دخل حيز التنفيذ . 

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ووفق القرار الحكومي فان الحد الادنى للاجور في القطاعات كافة ارتفع من 220 دينار الى 260 دينار اعتبارا من هذا الشهر . 

 

وقد اظهر عدد من العاملين في القطاع الخاص ارتياحهم لتطبيق هذا القرار في الوقت الذي طالب فيه اخرون بضرورة رفع الحد الادنى للاجور الى 300 دينار . 

 

ويشكل هذا القرار تحديا اقتصاديا كبيرا لاصحاب الشركات خاصة في ظل التراجع الاقتصادي العام في المملكة نظرا لتداعيات جائحة كورونا واثرها البالغ في الاقتصاد . 


 




 

 


 

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