قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ غداً الأحد

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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يدخل قرار البنك المركزي الأردني الأخير القاضي برفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ غدا الأحد.وكانت قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي، خلال اجتماعها الأول لعام 2023 يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من الأحد الموافق 5 شباط الحالي.ويأتي هذا القرار استجابة لاستمرار الضغوط التضخمية في بيئة الاقتصادات الإقليمية والدولية، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 4.2% في عام 2022.