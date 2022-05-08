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الأحد، 08-05-2022 04:24 م

قرار رفع أسعار الفائدة 50 نقطة يدخل حيز التنفيذ

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الوكيل الإخباري - دخل قرار رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في الأردن حيز التنفيذ اليوم الأحد.

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وقال البنك المركزي، ان القرار يأتي انسجاماً مع هدف المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ولاحتواء الضغوط التضخمية المحلية المتوقعة في ضوء استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي، وكذلك انسجاماً مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.


واشار إلى أن القرار جاء حرصا على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والمحافظة على قوة وجاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل العملات الأخرى.

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