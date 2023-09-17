الأحد 17-09-2023
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الأحد، 17-09-2023 05:57 م

قرار صادر عن مجلس الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء


 الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء الموافقة على إدراج بذار الفلفل - المدرجة تحت بند التعريفة (0904) -، في الجدول رقم 2 الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة أو مقدار صفر من الجداول الملحقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات.

استنادًا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994، وبناءً على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 22 آب الماضي.

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