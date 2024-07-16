الثلاثاء 16-07-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الخارجية: الأردن بلد السلام

قرار صادر عن مجلس الوزراء

القسام تبث مشاهد كمين استهدف جنود الاحتلال داخل مبنى برفح

ولي العهد: تضحيات حرس الحدود دوما في الوجدان

الذهب يسجل أعلى سعر تاريخي له في الأردن

نائب الملك يتابع تمرينا أمنيا نفذته كتيبة حرس الحدود السادسة الملكية

العيسوي يعزي آل المسلماني والقصص

المعايطة يفتتح مركز بناء قدرات النوع الاجتماعي في أكاديمية الشرطة الملكية ويزور إدارة البحث الجنائي

913 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

الحكومة تصدر بياناً شديد اللهجة وتدين بأشد العبارات

الثلاثاء، 16-07-2024 09:23 م

قرار صادر عن مجلس الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء تعديل مقدار رسم التصدير المطبق حاليا على خردة النحاس والبالغ 30 دينارا عن كل طن ليصبح 250 دينارا عن كل طن كمبلغ مقطوع على الوزن.

اضافة اعلان


وتضمن القرار الذي جاء بناء على تنسيب وزيري المالية والصناعة والتجارة والتموين، والذي نشر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، استيفاء رسم التصدير الأعلى إذا كانت خردة النحاس مخلوطة مع خردة معادن أخرى.


ويبدأ سريان القرار بعد 90 يوما من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية ولمدة سنة من تاريخ سريانه، على أن تقوم الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الموضوع بعد انقضاء مدة سريان هذا القرار وفقا لمقتضى الحال.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1721152968001

أوقاف الكورة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

WhatsApp Image 2024-07-16 at 10.34.14 PM

حزب الاتحاد الوطني الأردني يعقد اجتماعا لمناقشة الشؤون الانتخابية والتأكيد على المشاركة الوطنية

1721148409855

وزير الخارجية: الأردن بلد السلام

1721154644384

جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في جمعية البنوك

WhatsApp Image 2024-07-16 at 9.50.48 PM

"المهندسين" تقيم يوما علميا عن مستقبل الهيدروجين الأخضر

1721150602706

مجلس أمن المزار الشمالي يناقش قضايا مجتمعية

أخبار متعلقة
1721054955725

افتتاح مركز "المنصة" التكنولوجي في ماركا

99

الحكومة تعقد لقاء للحديث عن لائحة تعرفة الأجور الطبية

1720468388961

الاتحاد العام لنقابات العمال يثمن إلغاء العمل بلائحة أجور الأطباء

image (25)

أول رد من نقابة الأطباء على إلغاء لائحة الأجور الجديدة

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

448924239_858298302998543_2267124625034459367_n

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء