قرار صادر عن مجلس الوزراء

الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء تعديل مقدار رسم التصدير المطبق حاليا على خردة النحاس والبالغ 30 دينارا عن كل طن ليصبح 250 دينارا عن كل طن كمبلغ مقطوع على الوزن.

اضافة اعلان



وتضمن القرار الذي جاء بناء على تنسيب وزيري المالية والصناعة والتجارة والتموين، والذي نشر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، استيفاء رسم التصدير الأعلى إذا كانت خردة النحاس مخلوطة مع خردة معادن أخرى.



ويبدأ سريان القرار بعد 90 يوما من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية ولمدة سنة من تاريخ سريانه، على أن تقوم الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الموضوع بعد انقضاء مدة سريان هذا القرار وفقا لمقتضى الحال.