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الأربعاء، 17-02-2021 05:40 م

قرار طارئ من وزير الصحة نذير عبيدات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر وزير الصحة الاستاذ الدكتور نذير عبيدات تشكيل لجنة طوارئ لمراقبة المستجدات الصحية المتعلقة بالظروف الجوية وتأثيرها على سير العمل في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.

وبينت الوزارة ان مهام اللجنة في هذه الظروف الاستثنائية ستقوم باتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة للمرضى وتقليل الاثار المترتبة على الحالة الجوية السائدة واتخاذ التدابير اللازمة لكل طارئ.

وتضم اللجنة التي جاءت برئاسة الامين العام للشؤون الفنية والادارية الدكتور عمار الشرفا وعضوية مساعد الامين العام للشؤون الفنية والصحية ومديريات الصحة ومساعد الامين العام للخدمات ومدير مديرية كل من، المشتريات والتزويد، والخدمات الفندقية، والنقل وادارة الازمات.

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 وبينت الوزارة ان مستشفياتها ومراكزها الصحية في جميع انحاء المملكة واستعدادها للتعامل مع التداعيات الصحية في الظروف الجوية الاستثانية التي سيتخللها تساقط لامطار وثلوج الخير على المملكة.



 




 

 


 

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