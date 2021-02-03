الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 03-02-2021 03:57 م

قرار عاجل لوزير التربية بشأن العودة للمدارس

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرَّر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة لمتابعة جاهزية كافة المدارس في مديريات التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021.


وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان أن غرفة العمليات ستعمل على الوقوف على سير إجراءات عودة الطلبة إلى المدارس والتنسيق مع الإدارات المعنية لمعالجة الملاحظات الواردة .
 

وأضاف أن غرفة العلمليات ستتلقى كافة الملاحظات والاستفسارات التي ترد من أولياء الأمور والإجابة عليها كما سيتم التنسيق بين الغرفة والإدارات المعنية لمعالجة الملاحظات الواردة.

 
وأوضح القرعان أن غرفة العمليات في الوزارة سترصد التحديات التي تواجه الميدان وستستقبل تقارير التقييم اليومية من غرف العمليات في مديريات التربية والتعليم ومن فرق المقيمين في وحدة جودة التعليم والمساءلة وفرق الرقابة والإشراف التابعة للوزارة بصورة يومية وتحليلها لضمان الالتزام بالبرتوكول الصحي ودليل العودة وتقديم تقارير يومية للوزير لكل مدرسة،بالإضافة إلى التنسيق مع غرف السيطرة في وزارة العمل لمتابعة إجراءات تعيين مراقبي الصحة الوقائية في المدارس الخاصة  وتزويد غرفة العمليات بالتقارير اليومية.


وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم كان قد أوعز لمديري التربية بتشكيل غرف عمليات في مديرياتهم لمتابعة جاهزية المدارس. 

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وبيَّن الناطق الإعلامي أنَّ الوزارة ستتلقى كافة الملاحظات والاستفسارات التي ترد من أولياء الأمور وجميع المعنيين على أرقام هواتف وفاكس غرفة العمليات في وزارة التربية والتعليم / مركز الوزارة وهي : 

065662475 - 065692368 - 065699916 - فاكس 065666492 - 0791881439 - 0791881450 - 0791881434 - 0791881435 - 0791881436 - 0777713362 - 0795927905 - 0790097192 - 0797142880 - 0795561995 - 0795070577 .


 




 

 


 

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