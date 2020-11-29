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الأحد، 29-11-2020 02:39 م

قرار عاجل من الوزير القطامين للتخفيف على أصحاب العمل

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - للتسهيل على أصحاب العمل وتماشياً مع سياسة الوزارة الهادفة إلى ضبط وتنظيم سوق العمل واستخدام العمالة غير الأردنية في ظل ظروف جائحة كورونا قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين اعتماد تحديد سكن العمال غير الأردنيين المثبت على جوازات سفر هؤلاء العمل اعتباراً من تاريخ 2017/1/1  فما بعد الصادر عن المراكز الأمنية، لغايات إنجاز معاملات تجديد تصاريحهم.
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وينطبق قرار الوزير القطامين على العمال غير الأردنيين الذين يجددون تصاريح عملهم عند نفس صاحب العمل.

 




 

 


 

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