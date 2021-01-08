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الجمعة، 08-01-2021 07:52 م

بحسب موقع الوزارة

قرار عاجل من وزير التربية بشأن طلبة المدارس

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الدكتور تيسير النعيمي


الوكيل الإخباري - قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، الجمعة، تمديد وقت تقديم الإمتحانات النهائية المبرمجة غدًا السبت .

وبحسب ما أعلنت الوزارة عبر "الفيسبوك" ، ورصد "الوكيل الإخباري" فإن الامتحان سيكون متاحًا من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الـ 9 مساءً.

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وجاء على موقع وزارة التربية ، إرشادات هامة للطلبة وهي :

للدُّخول للاختبار، تأكَّد من صحَّة:
*رقمك الوطني وتاريخ ميلادك وكلمه السر للطالب الأردني،
*رقم OpenEMIS التعريفي، وتاريخ ميلادك وكلمة السر إذا كنت غير أردني.
(للطالب غير الأردني):
في حال نسيانك لرقم دخول OpenEMIS الخاص بك، تستطيع الاستعلام عنه بالذهاب إلى يسار شاشه دخول درسك والضغط على خيار (الاستعلام) عن رقمك، وتعبئة البيانات المطلوبة وعمل (بحث).


تأكَّد من جدول الامتحان، والتخصُّص، وجاهزية الإنترنت لديك، وجاهزية الجهاز الذي تستخدمه (الهاتف ، جهاز الحاسوب، جهاز الـ Tablet).
في حال فقدان الاتصال بشبكة الانترنت لا تخرج من الامتحان ولا تغلق الصفحه ستتم إعادتك للامتحان حالَ رجوع الإنترنت.
إذا واجهتك مشكلة في حفظ وإرسال الإجابات (بسبب انقطاع الإنترنت مثلًا)، وانتهى وقت الامتحان، فبإمكانك بدء الامتحان والتقدم من جديد بعد (15 دقيقة) .
أسئلةُ الاختباراتِ لجميعِ المباحث ولجميعِ الصفوف ستكون من نوعِ الاختيار من متعدِّد ، ومُدَّةُ كُلُّ اختبارٍ (60 دقيقة) تَبدَأُ من وقتِ دُخولِ الطَّالب.
خلال الامتحان، تجنَّب  الضغط على زر (التراجع) أو (العودة) للمتصفح لتجنب خروجك من الامتحان ( ويفضل استخدام متصفح chrome).
تذكَّر عن الانتهاء من الاختبار أن تضغط على أيقونة  حفظ وإرسال الإجابات قبل الخروج من صفحة الاختبار؛ لتُحتَسَب علامتُك.


عند انتهاء وقت الامتحان، يُغلق الامتحان تلقائيًا.
تجنَّب  فتح أي من  تطبيقات الموبايل؛ لغاية الآن (لا يوجد) تطبيق رسمي لـ
البيانات التي تدخل من خلالها على منصة درسك هي بيانات سريَّة، لا تشاركها  مع غيرك.
لا تنسَ الاستعداد الجيِّد، ومراجعة دروسك عبر منصة درسك.

التقييم ليس هدفُهُ العلامة، بمقدارِ ما هو فرصةٌ لتحسين التعلُّم؛ بالوقوف على جوانبِ القُوَّةِ والضَّعفِ في التعلُّم.

 


 




 

 


 

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