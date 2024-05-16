الخميس 16-05-2024
الوكيل الاخباري
 

العيسوي: الأردن بقيادة الملك، جهوده مستمرة لإيقاف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

9 شهداء بقصف الاحتلال مناطق بغزة

الملك يلتقي العاهل البحريني

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء الخميس

قرار قضائي بحق المعلمة التي ظهرت بفيديو هز مواقع التواصل وهي تضرب طفلاً

الملك يلتقي قادة دول شقيقة في قمة البحرين

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

صدور إرادات ملكية سامية اليوم الخميس

الحكومة تحيل موظفين الى التقاعد - اسماء

حزب تيار الإتحاد الوطني الأردني يعقد اجتماعاً هاماً برئاسة الكابتن محمد الخشمان ويؤكد على الولاء والانتماء لرؤية الأردن الجديد

الخميس، 16-05-2024 06:54 م

قرار قضائي بحق المعلمة التي ظهرت بفيديو هز مواقع التواصل وهي تضرب طفلاً

1715873970961


 الوكيل الاخباري - أحالت النّيابة العامة ملف قضية قيام معلمة في أحد مراكز التربية الخاصة بضرب طالب من ذوي الإعاقة إلى محكمة بداية جزاء إربد للنظر في استمرار توقيفها، والتي قرَّرت بدورها رفض إخلاء سبيل المعلمة واستمرار التوقيف في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل.

اضافة اعلان

 

وتحركت النيابة العامة وفق ما منحها القانون من صلاحيات وكلفها من واجبات بالتحقيق في القضية، حيث حرّك مدَّعي عام إربد دعوى الحق العام فيها بصفته ممثلا للحق العام وأسند للمعلمة تهمتي الإيذاء والاعتداء على شخص من ذوي الإعاقة بسبب إعاقته.


يشار إلى أن القانون منح النيابة العامة حق تحريك دعوى الحق العام دون انتظار قيام دعوى الحق الشَّخصي، وبمعزل عن أي شكوى في مثل هذا النوع من الاعتداءات.


وقد طعنت المعلمة في قرار التوقيف مبينة أنَّها استخدمت هذا الأسلوب للإسهام في تأديب الطَّالب، ورفضت المحكمة هذا الطَّعن وأيدت النيابة العامة وقررت الاستمرار في توقيفها.


وتحقَّق النيابة العامة في صحة المقاطع المصورة التي انتشرت حول الحادثة لبيان ما إذا تعرضت تلك المقاطع للتعديل.


وتتشدد النّيابة العامة في مثل هذا النَّوع من القضايا حيث أنَّ التَّعامل مع هذه الفئات يحتاج إلى صبر وأساليب تربوية محدَّدة بعيدًا عن استخدام الضرب والايذاء النفسي والجسدي وأنَّ من يقومون بهذا النوع من التعليم يجب أن يمتلكوا ميزة الصَّبر والأخذ بمصلحة هذه الفئة التي يحميها القانون بشكل كبير.


وأشارت التحقيقات أنَّ والد الطالب الذي تعرَّض للضَّرب هو خارج البلاد ومنفصل عن زوجته والدة الطالب، وأنَّ الطالب تحت رعاية جدته.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202481581562048229

العيسوي: الأردن بقيادة الملك، جهوده مستمرة لإيقاف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

1715869004167

الملك يلتقي العاهل البحريني

820223193454749604617

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء الخميس

664619f8a061d

الملك يلتقي قادة دول شقيقة في قمة البحرين

4202416175751807946017

صدور إرادات ملكية سامية اليوم الخميس

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تحيل موظفين الى التقاعد - اسماء

أخبار متعلقة
9d5b5257-a430-45b9-88f8-9018b18a9cc7

"النزاهة" تشارك بمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في القاهرة

77

رئيس النِّيابة العامة: تطور أنماط الجريمة فرض تحديات كبيرة لمواجهتها

1714510124906

افتتاح معرض الوسائل التعليمية الخاص بالدراسات الاجتماعية في الأغوار الجنوبية

4202423184617709125025

وزير التربية يكشف عن قرارات هامة بشأن المدارس

وزارة التربية والتعليم

افتتاح فعاليات أسبوع الطفل الأصم في السلط

320246164040337765402

توجيهات من وزير التربية والتعليم بشأن المدارس