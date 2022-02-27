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الأحد، 27-02-2022 08:19 م

قرار قضائي بفسخ اتفاقية اوتوبارك إربد

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الوكيل الاخباري - اعلن مدير وحدة الرقابة الداخلية في بلدية إربد الكبرى حسان بني هاني ان محكمة صلح / جزاء إربد قررت فسخ عقد اتفاقية المواقف المدفوعة مسبقا "الاتوبارك" الموقعة بين البلدية وشركة البلد المشغلة للمشروع.

وبين بني هاني لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) أن قرار المحكمة الذي صدر اليوم الأحد، استند على وجود ثغرات وتجاوزات في الاتفاقية وجاءت استنادا إلى تكييف مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي احالت ملف الاتفاقية للمحكمة بوقت سابق من العام الماضي.

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