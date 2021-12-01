قرار للجمعية العامة يدعو لاحترام الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها

الوكيل الاخباري - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية كبيرة، قراراً حول القدس المحتلة يرفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في المدينة، ويدعو إلى احترام الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها.



وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول، إن تبني القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية قادتها المجموعتان العربية والإسلامية وبتنسيقٍ دبلوماسيٍ أردنيٍ مكثف مع دولة فلسطين.



وأوضح أن القرار أعاد التأكيد على الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانطباقه على القدس، واعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغيةً وباطلةً.

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