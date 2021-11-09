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الثلاثاء، 09-11-2021 04:30 م

قرار لمجلس الوزراء بتعديل تعليمات حفر الأبار

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الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، إن العمل جار على وضع بدائل وحلول أمام المزارعين بعد الجفاف الذي أصاب السدود نتيجة شح مياه الامطار.

وبين حنيفات في تصريحات صحفية أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتعديل تعليمات حفر الأبار ليتاح للمزارعين في الأغوار الوسطى والجنوبية حفر آبار وري مزروعاتهم”.

وبالنسبة للمزارعين الذين تضرروا بعد جفاف سد الوالة، فقد أوضح حنيفات انه سيتم تعويضهم ، أملا أن تنعم المملكة بالأمطار الوفيرة.

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