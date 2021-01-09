قرار لوزير التربية والتعليم

الوكيل الاخباري -

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وافق وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، على تأسيس ناد للمعلمين في لواء البترا.وجاء القرار الذي اطلعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عليه، استنادا إلى الفقرة (أ) من المادة 3 من نظام أندية المعلمين رقم 12 سنة 1995 وتعديلاته.وتهدف أندية المعلمين إلى إقامة الأنشطة المتنوعة للمعلمين وأسرهم والمجتمع المحلي، وبناء الشراكات بين المؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى عقد وإقامة اللقاءات الثقافية والتوعوية والاجتماعية والرياضية والكشفية لأبناء الأسرة التربوية العاملين والمتقاعدين.كما تعمل الأندية على إقامة البرامج والأنشطة الترفيهية لأبناء الأسرة التربوية، وتبني أي نشاط إبداعي وهادف للمعلمين.