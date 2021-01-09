السبت 09-01-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حول العملة المعدنية الاردنية بفئة 10 دنانير

مؤتمر صحفي حكومي موسع الاحد

وزارة الصحة: بدء برنامج مطاعيم كورونا الأربعاء المقبل

الشلبي مديراً عامّاً للمؤسّسة التعاونيّة الأردنيّة

الأردن يتخطى 4000 وفاة بكورونا

السعودية: الجمارك تستقبل القادمين من قطر عبر منفذ سلوى

محافظتان دون إصابات بكورونا اليوم

إندونيسيا: 194 وفاة و10046 إصابة جديدة بكورونا

روسيا: 470 وفاة و23309 إصابات جديدة بكورونا

الكويت: وفاتان و427 إصابة بفيروس كورونا

السبت، 09-01-2021 04:14 م

قرار لوزير التربية والتعليم

120215134141442536759


الوكيل الاخباري - وافق وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، على تأسيس ناد للمعلمين في لواء البترا.
اضافة اعلان

وجاء القرار الذي اطلعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عليه، استنادا إلى الفقرة (أ) من المادة 3 من نظام أندية المعلمين رقم 12 سنة 1995 وتعديلاته.

وتهدف أندية المعلمين إلى إقامة الأنشطة المتنوعة للمعلمين وأسرهم والمجتمع المحلي، وبناء الشراكات بين المؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى عقد وإقامة اللقاءات الثقافية والتوعوية والاجتماعية والرياضية والكشفية لأبناء الأسرة التربوية العاملين والمتقاعدين.

كما تعمل الأندية على إقامة البرامج والأنشطة الترفيهية لأبناء الأسرة التربوية، وتبني أي نشاط إبداعي وهادف للمعلمين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ddddd

توضيح حول العملة المعدنية الاردنية بفئة 10 دنانير

12202027162950485873972

مؤتمر صحفي حكومي موسع الاحد

12021821158887300946

وزارة الصحة: بدء برنامج مطاعيم كورونا الأربعاء المقبل

120213194949162746896

الشلبي مديراً عامّاً للمؤسّسة التعاونيّة الأردنيّة

120217144832998254592

الأردن يتخطى 4000 وفاة بكورونا

120218152749278561550

محافظتان دون إصابات بكورونا اليوم

أخبار متعلقة
120216162114667588501

وزير التربية يوضح بشأن قرار عودة الطلبة للمدارس الفصل الدراسي الثاني

12202021133939285791077

رسالة من وزير التربية والتعليم

1608732230347

التربية: ترقية 189 معلما وإداريا لشمولهم بنظام الرتب

12202017154537279859736

وزير التربية يوضح حول تسجيل الطلبة في المدارس الخاصة

12202014145417463554002

توجيهات من وزير التربية والتعليم

12202012212955666254443

ايعاز من وزير التربية والتعليم بشأن الامتحانات