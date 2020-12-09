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الأربعاء، 09-12-2020 04:30 م

قرار لوزير العمل معن القطامين

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الوكيل الاخباري - بهدف توسيع الخيارات أمام المواطنين فيما يتعلق بالعاملين في المنازل من جنسيات متعددة قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين إعادة فتح باب الاستقدام للعاملين في المنازل من غير الأردنيين من دولة غانا بعد موافقة وزير الداخلية والسماح باستقدام عمالة جديدة من السوق الغاني.  
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وبين القطامين أن إعادة فتح باب الاستقدام من دولة غانا جاء تلبية لمطالب المواطنين، نظراً لارتياحهم في التعامل مع العاملين في المنازل من الجنسية الغانية والتي تربط بلادهم مع الأردن علاقات صداقة وطيدة. 
 
وأكد الوزير أن آلية الاستقدام ستكون حسب الإجراءات المتبعة في الوقت الحالي متضمنة كافة الشروط والإجراءات الصحية المطلوبة، خصوصاً إجراء فحوصات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن من يرغب من المواطنين بمعرفة التكلفة المالية لاستقدام العاملين في المنازل من مختلف الجنسيات بإمكانه مراجعة وزارة العمل.

 




 

 


 

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