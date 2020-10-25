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الأحد، 25-10-2020 10:46 ص

قرار مرتقب باستثناء معاصر الزيتون من الحظر

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الوكيل الاخباري - قال مدير زراعة إربد عبدالوالي الطاهات، اليوم الاحد، إنه "يجري دراسة قرار الحظر على المزارعين ومدى تأثيره على كمية الإنتاج وتوفير بدائل للسماح لهم بممارسة عملهم وقطف ثمار الزيتون".

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وأضاف الطاهات في تصريحات صحفية، "أنه تم التنسيق بالسماح للمعاصر القيام بعملية الإنتاج خلال أيام الجمعة وسيتم خلال الأيام المقبلة اتخاذ قرار يتعلق باستثناء نقل الزيتون إلى المعاصر".

 

جاء ذلك بناء على مطالب مالكو مزارع زيتون في محافظة إربد، السماح لهم بالعمل خلال حظر التجول الشامل من يوم الجمعة، وذلك عن طريق منحهم تصاريح تنقل، إثر تخوفهم من تراجع كمية إنتاج محصول الزيتون العام الحالي مع استمرار حظر التجول كل يوم جمعة حتى نهاية العام الحالي.


وأشار المزارعون، إلى أن قرار الحظر "سيكبدهم خسائر كبيرة خاصة أن غالبية الأسر التي تعمل في هذا القطاع تعتمد بشكل رئيسي في دخلها على موسم الزيتون وبيع زيته، مبينين أن "الجمعة من الأيام التي يتسنى لهم استغلالها بشكل كامل لقطف الثمار وبإنتاجية عالية".



 

 


 




 

 


 

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