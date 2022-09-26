قرار مرتقب بشأن التوقيت الشتوي وتعديل دوام طلبة المدارس بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - المحت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء سيبحث بشكل موسع إمكانية اتخاذ قرار باعتماد التوقيت الصيفي طيلة العام.



مصادر أكدت أن الحكومة وضعت أكثر من سيناريو حول التوقيت الصيفي ، واعتماده طيلة العام ، أو تعديل توقيت دوام طلبة المدارس.



ووفق ما علم موقع الوكيل الاخباري ان السيناريو الاول الذي تدرسه الحكومة ابقاء الدوام كما هو ، فيما يذهب السيناريو الثاني الى تأخير توقيت دوام الطلبة الى ما بعد الساعة الثامنة ، وفقاً لقرارها حول التوقيت الصيفي والشتوي ، والذي من المرجح ان يعلن عنه خلال الاسبوع الحالي،مع الأخذ بعين الاعتبار ايجابيات وسلبيات القرار وفقاً للدراسات بهذا الخصوص .

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