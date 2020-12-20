قرار مرتقب بشأن الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - بدأ العدّ التنازلي ، لإعلان الحكومة قراراتها ، بعد دراسة الوضع الوبائي الراهن ، بشأن فيروس كورونا .
القرارات ستكون خلال الـ(10) أيام القادمة ، حيث توصيات من قبل الجهات المعنية ، بشأن تلك القرارات ، فإما الاستمرار بالعمل بها ، أو العدول عنها وإلغاؤها ، وهذا يتطلّب الاستمرار باتباع الإجراءات الصحية ، المتمثّلة بارتداء الكمّامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، للوصول إلى الهدف المنشود.
أهم تلك القرارات ، فيما يتعلّق بالحظر الشامل يوم الجمعة، فقد بات هذا الأمر يشكّل مصدر قلق للأردنيين ، حيث المطالبة الشعبية بالعدول عنه ، عدا عن الحظر الجزئي ، الذي بات تقليص ساعاته على سلم أولويات تلك المطالب.
اجتماعات دورية ، حيث الجهات الحكومية المختلفة ووزارة الصحة ، من أجل تقييم الوضع الوبائي ، للخروج بقرارات لا تؤثر على صحة وسلامة الأردنيين ، وما زال الشارع الأردني يترقّب .
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