قرار مرتقب بعودة الطلبة إلى المدارس الفصل القادم

الوكيل الإخباري - أكد مصدر عليم ، أن الحكومة تدرس قرارا بعودة المدارس إلى التعليم الوجاهي لصفوف معينة اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وذلك من الصف الأول إلى الثالث ، بالإضافة إلى الصفين الأول ثانوي والتوجيهي.

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وبين المصدر ،إلى أن هنالك مشاورات تُجرى حالياً حول طلبة الصف العاشر للعودة إلى التعليم الوجاهي، كونه هام في تحديد المسار العلمي أو المهني للطلبة.



"الحكومة تعمل على بحث عودة تدريجية لجميع طلبة المدارس إلى التعلم الوجاهي بما لا يؤثر على الوضع الوبائي ويحفظ سلامتهم ، بحسب ما تراه الجهات المعنية " ، وفق المصدر .

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