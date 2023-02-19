قرار مرتقب بفتح أسواق المواشي في عمّان

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصادر مُطلعة، أن قراراً مرتقباً سيصدر اليوم أو غداً على أبعد تقدير، بفتح أسواق المواشي لبيع الأغنام فقط في عمّان، بعد إغلاقها لمدة استمرت 14 يوماً بسبب الحمى القلاعية.وقالت المصادر، إن قرار فتح الأسواق في عمّان، يأتي ضمن البروتوكول الصحي الذي تتبعه وزارة الزراعة لمنع انتشار فيروس الحمى القلاعية إلى خارج البؤرة في مدينة الضليل.وأشارت إلى أن الوزارة قد تُقرر تمديد إغلاق الأسواق في محافظتي الزرقاء والمفرق نظراً لقربها من منطقة الإصابة.وأكدت المصادر على أن قرار الفتح سيشمل فقط توريد الأغنام ومنع العجول والابقار.وكانت وزارة الزراعة قررت فتح أسواق الأغنام في محافظات الجنوب يوم الجمعة الماضي.