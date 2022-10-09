قرار مُرتقب حول ضريبة تصدير الخضار والفواكه

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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كشف نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد أن قرار مُرتقب من رئاسة الوزراء سوف يُعلن قريباً يسمح لأصحاب برادات النقل الاختيار بين دفع الضريبة أما مقطوعة أو نظامية من خلال الإقرار الضريبي.وقال أبو حماد لـ " الوكيل الإخباري" إنه تم الاتفاق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على أن يكون لصاحب البراد القرار، بأن يكون اقتطاع الضريبة دينار واحد عن كل طن مصدر خلال أول 3 سنوات، ثم تصبح دينارين عن كل طن، أو تكون ضريبة مقطوعة بموجب فواتير وإقرار رسمي.وأشار إلى أن من يمتلك براد أو برادين يعمل في المواسم فقط يمكنه أن يدفع الضريبة المقطوعة، أما صاحب البرادات التي تعمل على مدار العام يدفع من خلال الإقرار.وقال أبو حماد أن النظام تم قبوله من رئاسة الوزراء متوقعاً إعلانه رسمياً خلال أيام.