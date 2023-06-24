قرار مُرتقب لرفع أسم الأردن من القائمة الرمادية

الوكيل الإخباري -

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سيزور وفد من مجموعة العمل المالي (الفاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية، الأردن قبيل إعلان رفع اسم الأردن من القائمة الرمادية، بعد اتخاذ المجموعة قرارًا أوليًا بأن الأردن قد أكمل خطة عمله بشكل كبير قبل الجدول الزمني المتفق عليه.وقالت المجموعة، إنها ستجري تقييما في الموقع للتحقق بشأن تنفيذ إصلاحات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتوقع البنك المركزي أن تكون الزيارة الميدانية مطلع شهر أيلول، وتشمل اجتماعات مع الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي، وكذلك الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من القطاع الخاص.ووضعت خطة للإعداد والتحضير لزيارة الفريق الدولي التي على ضوء نجاحها سيُتخذ قرار برفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة (الرمادية).وقال البنك المركزي، إن الأردن حقق "إنجازا مهما" بالانتهاء من تنفيذ جميع بنود خطة مجموعة العمل المالي (FATF) التي التزمت بها المملكة منذ تشرين الأول 2021؛ وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد في أيلول 2023.وقررت مجموعة العمل المالي (الفاتف) في اجتماعها العام المنعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 من الشهر الحالي في مدينة باريس أن الأردن انتهى وبشكل أساسي من تنفيذ بنود خطة العمل للخروج من القائمة الرمادية.وقررت تنفيذ زيارة ميدانية من فريق المراجعة التابع للمجموعة للاطلاع على الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذها والاستمرارية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعد الزيارة الميدانية الإجراء المتبقي وفق إجراءات المجموعة ويسبق إعلان رفع اسم المملكة من القائمة الرمادية.وأشارت مجموعة العمل المالي في البيان العام الصادر عنها إلى الالتزام السياسي العالي المستوى الذي قدمته الحكومة الأردنية، وأشادت بجهود المملكة وتنفيذ الجهات المعنية لبنود الخطة التي جاءت لرفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية.