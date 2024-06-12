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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 12-06-2024 10:04 م

قرار مرتقب للبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على القروض في الأردن

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الوكيل الإخباري - في الوقت الذي اتخذ فيه الفيدرالي الأميركي قرارا بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، بات في حكم المؤكد أن يتجه البنك المركزي الأردني لقرار مماثل بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

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ومن المتوقع أن يتخذ المركزي الأردني قرار تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بما فيها القروض عند مستواها الحالي دون تغيير يوم غد الخميس، أي قبيل بدء العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك.

 

ويأتي قرار البنك المركزي المرتقب للحفاظ على قوة الدينار الأردني وهوامش الصرف مع الدولار الأميركي.

 

وكان أعلن الفيدرالي الأمريكي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة وبقيت عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهي أعلى مستوى لها منذ 23 عاما.

 




 

 


 

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