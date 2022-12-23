الجمعة 23-12-2022
الوكيل الاخباري

اخماد حريق شب بمحل يستخدم لتفصيل الأثاث في عمان -صور

الأشغال تحذر سالكي الطرق الخارجية وتنشر أرقام الطوارئ

قرار مرتقب من الضمان حول نسبة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2023

الصوامع: مخزون الحبوب يكفي الأردن 15 شهرًا

العقبة استقبلت 1.9 مليون سائح خلال 11 شهراً

هام من الباص السريع حول ساعات العمل خلال العطلة

زراعة عجلون تدعو لاستثمار الأمطار لغايات الحصاد المائي

3 سيناريوهات قانونية حول جريمة الفتاة القاصر التي قتلت 3 من عائلتها في اربد

شاهد.. سيول جارفة في جنوب الأردن - فيديو

هكذا تلقت نعيمة خبر وفاة والدها سيف عوض

الجمعة، 23-12-2022 09:03 م

قرار مرتقب من الضمان حول نسبة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2023

12202223163033760449868


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - علم موقع "الوكيل" من مصادر مطلعة، أن قراراً مرتقباً سوف يصدر من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حول نسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً للعام القادم 2023.

اضافة اعلان


ولم تستبعد المصادر، أن يجري تغييراً على النسبة لتكون ( 5%) وذلك بتخفيضها إلى النصف عما كانت عليه العام الحالي عند (10%).


يذكر أن نسبة الزيادة على رواتب المؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي يتم إقرارها تبعاً لمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور ويُعاد النظر بها في نهاية كل عام.


ويعرف الانتساب الاختياري بقانون الضمان هو السماح للمواطن الأردني الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بصفة شخصية، وذلك لتمكينه من الاستفادة من المنافع التي يقدمها الضمان الاجتماعي.


ويحق لأي أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها الاشتراك اختيارياً شريطة إكماله سن 16 عاماً ولم يتجاوز عمره 60 للذكر وسن 55 للأنثى .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

اخماد حريق شب بمحل يستخدم لتفصيل الأثاث في عمان -صور

1220222184942948113952

الأشغال تحذر سالكي الطرق الخارجية وتنشر أرقام الطوارئ

3202210212147980859398

الصوامع: مخزون الحبوب يكفي الأردن 15 شهرًا

63a5e27ec7e96

العقبة استقبلت 1.9 مليون سائح خلال 11 شهراً

12202211102512758536692

هام من الباص السريع حول ساعات العمل خلال العطلة

12202112121415157623209

زراعة عجلون تدعو لاستثمار الأمطار لغايات الحصاد المائي

أخبار متعلقة
0L5A8957

المجتمع المدني يرحب بتراجع الضمان عن اغلب التعديلات على القانون

1120223011145357918603

الضمان: صرف الرصيد الادخاري بعد 10 أيام من تاريخ التقديم

e745c887-c852-48e9-a6ea-633bacea7fff

تعديلات الضمان: 1000 دينار سقف صرف الرصيد الادخاري ونسبة 50% للعلاج والتعليم

6381e4e39d62a

هام للمزارعين حول بيع الأشجار المثمرة من مشتل فيصل

main_image611f726477177

18 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن

e95a78b7-ce6b-4638-b10d-68ec45a34e1c

هام من التربية حول رواتب موظفي الفئة الثالثة الجديد