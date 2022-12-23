قرار مرتقب من الضمان حول نسبة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2023

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - علم موقع "الوكيل" من مصادر مطلعة، أن قراراً مرتقباً سوف يصدر من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حول نسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً للعام القادم 2023.

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ولم تستبعد المصادر، أن يجري تغييراً على النسبة لتكون ( 5%) وذلك بتخفيضها إلى النصف عما كانت عليه العام الحالي عند (10%).



يذكر أن نسبة الزيادة على رواتب المؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي يتم إقرارها تبعاً لمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور ويُعاد النظر بها في نهاية كل عام.



ويعرف الانتساب الاختياري بقانون الضمان هو السماح للمواطن الأردني الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بصفة شخصية، وذلك لتمكينه من الاستفادة من المنافع التي يقدمها الضمان الاجتماعي.



ويحق لأي أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها الاشتراك اختيارياً شريطة إكماله سن 16 عاماً ولم يتجاوز عمره 60 للذكر وسن 55 للأنثى .