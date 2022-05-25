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الأربعاء، 25-05-2022 04:19 م

قرار من التربية يخص الصفوف من الخامس حتى الثامن

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة التربية والتعليم إن الاختبار الوطني لضبط نوعية التعليم هو اختبار مرحلة يجري إعداده وفق مهارات التعلم الأساسية الممتدة من الصف الخامس لغاية الثامن.

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جاء ذلك ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأن الاختبار الوطني، والذي عقد هذا العام لطلبة الصف الثامن الأساسي في المباحث الأساسية الأربعة (اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم)، أن بعض فقراته الاختبارية كانت من خارج المنهاج وبعض فقراته من مناهج قديمة.


وأشار مدير إدارة الامتحانات والاختبارات الدكتور محمد كنانة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى أنه وفق نتاجات التعلم الأساسية المستهدفة في تلك الصفوف؛ فإن الامتحان غير مرتبط بمنهاج صف معين، ومن الخطأ أن يحكم عليه بوصفه اختبارا تحصيليا للصف الثامن.


ولفت إلى أن طلبة الصف الثامن لهذا العام كانوا قد تعرضوا خلال مدة دراستهم من الصف الخامس إلى مناهج مطورة وغير مطورة، وذلك وفق الخطة الزمنية التي يتبعها المركز الوطني لتطوير المناهج.


وأكد أن الاختبار الذي تجريه الوزارة يجري بحرفية عالية منذ سنوات طويلة ويهدف إلى قياس مدى امتلاك الطلبة لمهارات التعلم الأساسية، ومستوى أدائهم بدلالة مؤشرات الأداء، والنتاجات التعليمية المستهدفة، داعيا إلى أخذ المعلومة من مصدرها.

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