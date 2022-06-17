قرار من التعليم العالي بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء جامعات خاصة - أسماء

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الثامنة الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الخاصة لمدة أربع سنوات وعلى النحو الآتي:أولاً : جامعة الشرق الأوسطالأكاديميون من المجلس١. الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيساً٢. الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة عضواً٣. الأستاذ الدكتور وليد خالد أبو سلامة عضواً٤. الأستاذ الدكتور جبريل الخشمان عضواً٥. الأستاذ الدكتور وسام محمد هادي الخطيب عضواً٦. الأستاذ الدكتور عائده أحمد العواملة عضواًقطاع الصناعة والتجارة٧. المهندس شحادة عبدالله أبو هديب عضواً٨. الدكتور عدنان الأعرج عضواًذوي الخبرة والرأي٩. الدكتور ظافر الرفاعي عضواً١٠ أمين محمد يوسف أمين عضواً١١. الدكتورة سناء شقواره عضواً١٢. المهندس عبدالمجيد خضر عضواً١٣. الأستاذ المحامي يوسف خليليه عضواًثانياً : جامعة جرشالأكاديميون من المجلس١. الأستاذ الدكتور عماد الربيع رئيساً٢. الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة عضواً٣. الأستاذ الدكتور وليد الرحاحلة عضواً٤. الأستاذ الدكتور ساير العزام عضواً٥. الأستاذ الدكتور غازي أبو قاعود عضواً٦. الأستاذ الدكتور غازي رقيبات عضواًقطاع الصناعة والتجارة٧. المهندس زياد الكايد عضواً٨. المهندس سهل الحوامدة عضواًذوي الخبرة والرأي٩. الدكتورة نسرين الحوامدة عضواً١٠. السيدة نداء العفيف عضواً١١. الأستاذ الدكتور سعود الجابر عضواً١٢. الأستاذ الدكتور عقاب ربيع عضواً١٣. السيد محمد فلاح زريقات عضواًثالثاً : جامعة إربد الأهليةالأكاديميون من المجلس١. الأستاذ الدكتور عدنان يوسف العتوم رئيساً٢. الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة عضواً٣. الأستاذ الدكتور شفيق الحداد عضواً٤. الأستاذ الدكتور خالد مبارك البطاينة عضواً٥. الأستاذ الدكتور إسماعيل الزيود عضواً٦. الأستاذ الدكتور إياس الخضر عضواًقطاع الصناعة والتجارة٧. الدكتور خميس عاشور عضواً٨. الدكتور نصر محمد سعيد البلعاوي عضواًذوي الخبرة والرأي٩. الأستاذ الدكتور أحمد ذيب العلاونه عضواً١٠. الأستاذ الدكتور ماجد محمود أبو زريق عضواً١١. الدكتور أحمد موسى العتوم عضواً١٢. السيد عبدالرحيم شتات عضواً١٣. الدكتور محمد حمدي الخصاونة عضواًرابعاً : جامعة جداراالأكاديميون من المجلس١. معالي الدكتور صالح شفيق رشيدات رئيساً٢. معالي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة عضواً٣.الأستاذ الدكتور ربى البطاينة عضواً٤. الأستاذ الدكتور أسامة نصير عضواً٥. الأستاذ الدكتور ميشيل سويدان عضواً٦. الأستاذ الدكتور عدنان محمد مساعدة عضواًقطاع التجارة والصناعة٧. سعادة السيد عبدالسلام ذيابات عضواً٨. سعادة السيد خالد موسى ابو حسان عضواًذوي الخبرة والرأي٩. معالي السيد محمد يوسف الملكاوي عضواً١٠. الدكتور أنور علي العياصرة عضواً١١. السيد علاء شكري المراشدة عضواً١٢. السيد فراس شكري المراشدة عضواً١٣. السيدة العنود المراشدة عضواًخامسا : جامعة الإسراء١. السيد عدنان التلهوني رئيساً٢. الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة عضواً٣. الأستاذ الدكتور زياد قوقزه عضواً٤. الأستاذ الدكتور أحمد عيسى الطويسي عضواً٥. الأستاذ الدكتور سيناريا كامل فراحنه عضواً٦. الأستاذ الدكتور عادل آل خطاب عضواًقطاع الصناعة والتجارة٧. الدكتور سند الكيلاني عضواً٨. الدكتورة آمال زريقات عضواًذوي الخبرة والرأي٩. السيدة يارا الفايز عضواً١٠. الدكتور رائد الغلاييني عضواً١١. السيد رائد رئيس داود١٢. الدكتور علي فتحي الغلاييني عضواً١٣. الدكتور مكرم القطب عضواً.سادساً : جامعة البتراالأكاديميون من المجلس١. السيد موسى شحادة رئيساً٢. الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة٣. الأستاذ الدكتور رضا الخوالدة٤. الأستاذ الدكتور عزمي دروزة٥. الأستاذ الدكتور محمد حمد معتوق٦. الأستاذ الدكتور لبنى جودة العكروشقطاع الصناعة والتجارة٧. المهندس مازن عدنان الخانجي٨. المهندس عبدالرحيم البقاعيذوي الخبرة والرأي٩. الأستاذ الدكتور بشير خليفة الزعبي١٠. الدكتور رشاد بدران١١. الدكتور خليل عارف عزوقه١٢. المهندس محمد مازن الأنصاري١٣. الدكتور محمد فهمي محمد خليل الجعبري